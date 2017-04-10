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Trump aide drew plan on napkin to partition Libya into three

April 10, 2017   Tatjana Muskiet
sebastian

A senior White House foreign policy official has pushed a plan to partition Libya, and once drew a picture of how the country could be divided into three areas on a napkin in a meeting with a senior European diplomat, the Guardian has learned.

Sebastian Gorka, a deputy assistant to Donald Trump under pressure over his past ties with Hungarian far-right groups, suggested the idea of partition in the weeks leading up to the US president’s inauguration, according to an official with knowledge of the matter. The European diplomat responded that this would be “the worst solution” for Libya.Gorka is vying for the job of presidential special envoy to Libya in a White House that has so far spent little time thinking about the country and has yet to decide whether to create such a post.(guardian)…[+]

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