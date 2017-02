Trump beschuldigt veiligheidsdiensten

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – President Donald Trump heeft inlichtingendiensten en de federale recherchedienst FBI ervan beschuldigd „illegaal" informatie aan bepaalde media door te spelen. Daarmee mengen de diensten zich in de politiek, klaagde Trump woensdag op Twitter. Hij herhaalde dat de verhalen over speciale connecties met Rusland die hij of zijn medewerkers zouden hebben, volslagen onzin zijn.