Trump gooit sekstape in verkiezingsstrijd

Tatjana Muskiet

New York – Presidentskandidaat Donald Trump heeft vrijdag geprobeerd Hillary Clintons bondgenote Alicia Machado zwart te maken door de vrouw in verband te brengen met een sekstape. Machado werd deze week door Clinton opgevoerd in het eerste verkiezingsdebat. De Democratische presidentskandidate beschuldigde Trump ervan de voormalige Miss Universe (1996) voor Miss Piggy te hebben uitgemaakt wegens haar gewichtstoename.Ook zou Trump haar ,,Miss Housekeeping” hebben genoemd, verwijzend naar de Latijns-Amerikaanse achtergrond van de geboren Venezolaanse en naar het werk dat veel Latijns-Amerikaanse immigranten doen. (Telegraaf)…[+]