Tunnel op steenworp afstand van Stonehenge

De tunnel is onderdeel van een groter plan om de weg A303 te verbeteren. Automobilisten en truckers kunnen daar vaak van het uitzicht op Stonehenge genieten omdat ze in de file staan. Op zich zijn de critici niet tegen een tunnel, maar ze vinden dat die een stuk langer moet worden, zodat het landschap wordt ontzien.„We weten nog maar sinds kort dat de stenen van Stonehenge maar een onderdeel zijn. Ze staan in het hart van het belangrijkste en best bewaarde steentijdlandschap ter wereld. De plannen van de overheid brengen deze unieke plek in gevaar", citeerde The Guardian historicus Dan Snow, die voorzitter is van de Britse Raad voor Archeologie.