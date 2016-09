Turkije-top levert weinig op

Tatjana Muskiet

BRATISLAVA – Een poging om de betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije te normaliseren heeft niet veel opgeleverd. De volgens sommige diplomaten ,,vergiftigde’’ relatie blijft problematisch, bleek zaterdag na overleg in Bratislava. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken spraken in de Slowaakse hoofdstad met de Turkse minister voor EU-zaken Ömer Çelik. Beide partijen spraken wel hun intentie uit om ,, constructief’’ te werken aan normale relaties. Çelik had het over een ,,heel sterke consensus” om een ,,positieve agenda” voorop te stellen.(Telegraaf)…[+]