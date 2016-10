Twaalf doden bij IS-aanval Sinaï

Tatjana Muskiet

CAIRO – Islamitische extremisten hebben vrijdag twaalf Egyptische militairen doodgeschoten tijdens een aanval op een controlepost op 40 kilometer van de stad Bir al-Abd, in het noorden van de Sinaï. Acht soldaten raakten gewond. Die zijn in een ziekenhuis in el-Arish opgenomen. De Egyptische veiligheidsdienst vermoedt dat de schutters banden hebben met IS. Ze maakten gebruik van semiautomatische geweren en een paar zwaardere wapens. Het is voor het eerst dat leden van deze terreurorganisatie in dit deel van de Sinäi toeslaan.(Telegraaf)…[+]