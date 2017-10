Twee jeugdigen beroofd

Maltie Nidhansingh

PARAMARIBO – Twee jeugdigen van 15 jaar zijn dinsdag in Paramaribo beroofd. Zij liepen over de Mozartstraat komende vanuit de Jules Chin A Foengstraat en gaande in de richting van de Anamoestraat. Op een gegeven moment stopte een grijze wagen bij hen waaruit drie mannen uitstapten. Zij waren ongemaskerd, maar gewapend met messen en een schaar. Onder bedreiging van de wapens maakten zij de mobiele telefoons van de slachtoffers buit. De jeugdigen liepen geen letsel op. Zij alarmeerden de politie die ter plekke ging voor onderzoek. De daders zijn echter nog voortvluchtig. Na de daad reden zij in de richting van de Anamoestraat. De politie onderzoekt deze zaak.[+]