Uitzonderlijke prestatie Ibrahimovic

Tatjana Muskiet

De treffer van Manchester United-spits Zlatan Ibrahimovic tegen Zorya Luhansk (1-0) was niet alleen een belangrijke, maar bracht de 34-jarige Zweed ook in een illuster rijtje.¬†Ibrahimovic werd pas de derde speler die in Europees verband voor zeven verschillende clubs heeft doel getroffen. De Noor John Carew en de Roemeen Adrian Mutu zijn de andere twee spelers die dat in het verleden voor elkaar kregen. Ibrahimovic scoorde vanaf het seizoen 2001/2002 voor Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, PSG en donderdagavond dus voor Manchester United.(nu.nl)…[+]