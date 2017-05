Verlenging Messi is erg dichtbij

Maltie Nidhansingh

VOETBAL – Lionel Messi gaat op korte termijn een nieuw contract tekenen bij FC Barcelona, stelt Josep Vives namens de club. De toekomst van de Argentijnse aanvaller is onderwerp van speculatie, omdat zijn huidige verbintenis afloopt in de zomer van 2018. Toch hebben de Catalanen vertrouwen in de goede afloop. “De verlenging is erg dichtbij en we hopen het snel aan te kondigen, zonder verdere druk”, vertelde Vives tegen Sport. Er is nog een grotere onzekerheid bij de club over een nieuwe trainer, nadat Luis Enrique in een eerder stadium aankondigde te zullen vertrekken. Wij hem op gaat volgen is nog niet bekend. “We hebben geen haast om een coach aan te kondigen. We zijn op een cruciaal moment van het seizoen en we moeten ons focussen op het team, zodat zij onze steun genieten. Er is geen haast of dringend de behoefte om een datum vast te stellen.” (Goal.com)[+]