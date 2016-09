Verstappen: ‘Slechte start niet mijn schuld’

Tatjana Muskiet

Max Verstappen baalt van zijn zesde plek in Singapore, mede door een slechte start die volgens de coureur zelf niet door hem kwam. “Ik baal van P6”, stelde de Nederlander direct na de race tegenover Telesport. “Hier hoop je op meer natuurlijk.” Verstappen kwam niet goed weg bij het doven van de lichten – al had hij het geluk dat Nico Hülkenberg hem net miste toen de Force India-coureur voor zijn neus in de muur crashte. Hij lichtte toe: “Die slechte start lag aan een probleem met de koppeling waar ik niets aan kon doen. Dat hoorde ik voor de race al van het team en daar is niets aan te doen als coureur.”(Telegraaf)...[+]