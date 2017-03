Tatjana Muskiet

NICKERIE -De Verenigde Hervormde Partij (VHP) heeft zondag 12 maart het holifeest groots ingeluid in het district Nickerie met een holika-dahan. Het bestuur van de VHP Nickerie achtte het nodig om samen met de afdeling in het district het phagwafeest in te luiden en samen de overwinning van het godde op het kwade te vieren.

Behalve de inluiding van het holifeest in het VHP partijcentrum Nickerie waren er op verschillende plaatsen in het district ook de holika verbranding in het weekend en wel op zondag. Traditioneel vindt er eenholika verbranding plaats bij de manxir aan de Skrivimankotistraat, de Suikerrietstraat en in de verschillende polders. De grootste holikaverbranding is die op het Brassaplein die zlenkele jaren sordt gdorganiseerd xoor de sociaal culturele vereniging Karishma. Hier trekken er elk jaar veel mensen naartoe om het te aanschouwen. De holika is twee weken geleden opgezet op het plein. Na de verbranding zondagavond is het holifeest officieel ingeluid…[+]