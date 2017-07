Vitesse koopt middenvelder van Chelsea

Tatjana Muskiet

Vitesse heeft Mukhtar Ali overgenomen van Chelsea. De negentienjarige middenvelder ondertekende maandag op Papendal een contract voor drie jaar bij de Arnhemse club. Hij maakte vorig seizoen vanaf de winterstop al deel uit van de selectie van coach Henk Fraser. Ali begon in de jeugdopleiding van het Londense Leyton Orient. Als jeugdspeler maakte hij de overstap naar Chelsea FC. De Engels jeugdinternational was afgelopen seizoen in zes wedstrijden actief voor Vitesse.(Telegraaf)…[+]