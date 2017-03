Vliegtuig neergestort in Zuid-Soedan

Tatjana Muskiet

Wau – UPDATE 15.50 uur – Een vliegtuig is maandagmiddag gecrasht bij een vliegveld in Zuid-Soedan. Vermoedelijk waren er 44 mensen aan boord. Hulpverleners meldden echter dat er alleen gewonden zijn. Het passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij South Supreme Airlines stortte neer tijdens de landing op een vliegveld in Wau, een stad in het zuiden van Zuid-Soedan. De romp van het toestel vatte vlam. (Telegraaf)…[+]