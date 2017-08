Voertuig in brand

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een voertuig vloog zaterdag in het district Para in brand. De bestuurder was daarmee bezig de weg te egaliseren. toen hij door voorbijgangers erop werd gewezen dat er rook uit de machinekamer kwam. De machinekamer en de cabine zijn uitgebrand. De brandweer was ingeschakeld. Niemand liep ongeluk op. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De politie ging ook ter plekke voor onderzoek…[+]