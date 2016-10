Vrouw beroofd van tas met geld

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 45-jarige vrouw is dinsdagmiddag in het district Wanica beroofd van een tas inhoudende SRD 12.000, 800 euro en een autosleutel. Ze zat in haar auto toen zij werd overvallen. Op een gegeven moment kwam een man die gewapend was met een mes bij haar. Hij bedreigde haar en ze moest haar tas afstaan, wat zij ook heeft gedaan. De crimineel is met de tas weggerend, maar het is niet bekend welke richting hij is opgegaan. De vrouw heeft geen letsel opgelopen. Een omstander vertelt aan de krant dat hij plotseling iemand om hulp hoorde gillen. Hij nam een kijkje en merkte dat een vrouw hulp nodig had. De vrouw gilde nog naar hem om de politie te bellen, want ze zou zijn beroofd. De omstander heeft de politie gealarmeerd die naar de locatie was gegaan voor onderzoek…[+]