VS bouwen basis voor drones

Tatjana Muskiet

DAKAR – De Verenigde Staten steken 100 miljoen dollar (circa 90 miljoen euro) in een tijdelijke basis voor drones in het West-Afrikaanse land Niger, buurland van Mali.┬áMet de onbemande vliegtuigen worden vanuit Agadez in Centraal-Niger luchtpatrouilles uitgevoerd in de strijd tegen militante groepen in het land, meldden de Amerikaanse strijdkrachten in Afrika vrijdag. De basis wordt volgens de Amerikanen gebouwd in samenspraak met de regering van Niger. Inlichtingen worden tevens gedeeld met buurlanden als Nigeria, Tsjaad en Mali, waar Nederlandse VN-militairen actief zijn.(Telegraaf)…[+]