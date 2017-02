Waterval Yosemite verandert in ’vuurval’

Tatjana Muskiet

FRESNO – Het is een van de meest betoverende natuurverschijnselen in het toch al wonderschone natuurpark Yosemite. Elk jaar verandert de Horsetail waterval in het Amerikaanse park door het lichtspel in een vuurval. Door het lichtspel lijkt het gedurende enkele weken in februari net alsof er niet water, maar gloeiendhete lava langs de bergwand naar beneden stort. Het schouwspel trekt elk jaar honderden bezoekers en levert de prachtigste plaatjes op.(Telegraaf)…[+]