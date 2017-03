Weer skiërs dood door lawine in Oostenrijk

Tatjana Muskiet

WENEN – Voor de tweede keer deze week zijn in de Oostenrijkse provincie Tirol wintersporters om het leven gekomen door lawines. Vrijdag werden twee wintersporters bedolven onder een moordende laag sneeuw. Woensdag kostte een lawine vier Zwitsers het leven. De twee slachtoffers vrijdag waren in de buurt van Sankt Anton buiten de piste op pad in een groep van vijf. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend.(Telegraaf)…[+]