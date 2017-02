Winkelier te Snesikondre beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een winkelier te Snesikondre is beroofd. Vier criminelen die gewapend waren met een revolver en jachtgeweren hebben de overval gepleegd. Ze maakten 230 gram ruw goud, een gouden bracelet, vijf gouden ringen, SRD 5000, 800 euro, een rijbewijs, een identiteitskaart en een iPhone buit. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De rovers zijn nog voortvluchtig. Bij de politie is melding gedaan van de beroving die nog bezig is met het onderzoek…[+]