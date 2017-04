Zlatan en Mkhitaryan terug bij United tegen Anderlecht

Tatjana Muskiet

Zlatan Ibrahimovic en Henrikh Mkhitaryan zijn teruggekeerd om Manchester United te helpen aan een plek in de halve finale van de Europa League. Anderlecht is donderdagavond de tegenstander op Old Trafford, dat in België vorige week met 1-1 gelijk speelde. José Mourinho, manager van the Red Devils, hield de Zweed en de Armeniër het afgelopen weekend nog aan de kant in de topper tegen Chelsea.

Tegen Paars-Wit zullen Zlatan en Mkhitaryan weer aan de aftrap verschijnen om hun kunsten te vertonen in de strijd om een plek bij de laatste vier. Matteo Darmians positie wordt ingenomen door Luke Shaw als linksback, wat de enige wijziging van de opstelling is van Mourinho ten opzichte van een week geleden.(goal)…[+]