Zouma: “Ik moet gaan spelen als ik mijn doelen wil bereiken”

Tatjana Muskiet

Kurt Zouma is zich ervan bewust dat hij regelmatig aan spelen toe moet komen om zijn volledige potentieel te bereiken en zich terug te knokken in de Franse nationale ploeg.De centrale verdediger liep in februari 2016 een serieuze knieblessure op en inmiddels is hij helemaal hersteld. Voor zijn blessure was hij een basisspeler bij Chelsea, maar die plek verloor hij.

“We zullen moeten afwachten hoe de tweede helft van het seizoen gaat. Het team is de prioriteit, in de eerste plaats om kampioen te worden”, vertelde Zouma tegen L’Equipe. “Daarna moeten we gaan praten, want ik ben jong en op mijn leeftijd moet je de meeste wedstrijden spelen. Op dit moment ben ik blij dat het team het zo goed doet.”(goal)…[+]